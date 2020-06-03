Лукашенко: формирование нового правительства обойдется без революции

Президент Беларуси Александр Лукашенко не считает нужным радикально менять кадровый состав при формировании нового правительства. Об этом он заявил на совещании с участием высших должностных лиц по обсуждению предложений по новому составу кабмина.

Глава государства напомнил, что "полгода мы формировали новый состав правительства", указав в связи с этим, что "ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует".

Масштабные изменения в его составе нежелательны еще и потому, что в условиях пандемии коронавируса много кризисных явлений в мировой экономике, отметил он. "Последствия этого кризиса будут очень серьезные", - приводит слова Лукашенко БелТА.

Поэтому осуществлять "резкий слом", заменять "всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента", заявил он. "Да и необходимости такой нет", - добавил президент.

По его оценке, в Беларуси выросло новое поколение руководителей, они хорошо себя показали и неплохо работали в правительстве.