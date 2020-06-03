Мишустин: план по восстановлению экономики России нуждается в доработке

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову и министру экономического развития России Максиму Решетникову доработать общенациональный план восстановления экономики. Об этом премьер заявил заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

"Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время", - сказал он.

В этой связи Мишустин отметил, что поручение о доработке плана, который был взят за основу, дал во вторник президент России Владимир Путин.

По словам главы правительства, в доработке нуждаются части, посвященные реализации нацпроектов. Также должны быть учтены итоги отраслевых совещаний, которые Путин проведет в ближайшее время.

Помимо этого, Мишустин отметил, что Кабмин продолжит консультации на эту тему с бизнесом и экспертным сообществом.

Ранее сообщалось, что Кабмин разработал Общенациональный план действий для восстановления экономического роста, предотвращения падения доходов российских граждан, с выходом на устойчивую траекторию развития и роста благосостояния населения.