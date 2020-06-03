Кремль отверг идею всенародного обсуждения плана восстановления экономики России

Общенациональный план восстановления экономики носит экспертный характер и не предполагает широкого общественного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никакого всенародного обсуждения не предусматривается. Это абсолютно экспертный документ", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Песков пояснил, что в настоящее время разработана основа плана, документ еще предстоит доработать по конкретным направлениям. Сейчас эта работа ведется", - цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кабмин разработал Общенациональный план действий для восстановления экономического роста, предотвращения падения доходов российских граждан, с выходом на устойчивую траекторию развития и роста благосостояния населения.