Транспортники Адыгеи оценили состояние школьных автобусов

Сотрудники ГИБДД МВД по Адыгее провели инспекцию школьного транспорта Майкопского района, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

"В Майкопском районе осуществлена проверка новых школьных автобусов, которые закуплены в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Их выстроили на смотровой площадке территориального подразделения ГИБДД и подвергли тщательной проверке", - рассказали "АиФ-Адыгея".

По итогам рейда недостатков не выявлено: все транспортные средства признаны исправными и допущены к перевозкам детей.

Законодательство выдвигает ряд требований к безопасности школьных перевозок, в числе которых - содержание автобусов в технически исправном состоянии, а также особый порядок организации перевозочного процесса при соблюдении условий безопасности, - напомнили в пресс-службе регионального МВД.