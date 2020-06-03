Волонтеры в Дербенте бесплатно раздают горожанам медицинские маски

В Дербенте волонтеры бесплатно раздают местным жителям средства индивидуальной защиты. Об этом на своей странице в Instagram сообщил мэр города Хизри Абакаров

"Для этих целей депутат Народного Собрания Велиюлла Фаталиев приобрел 4 тыс медицинских масок за собственные средства", - отметил градоначальник.

Он также поблагодарил от имени администрации города Велиюлле Фаталиеву за помощь в борьбе с распространением коронавируса Covid-19.

На сегодняшний день в Дагестане зарегистрирован 5341 случай заражения коронавирусом. Справились с болезнью 4477 человек, умер 287 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,4 млн, из них более 380 тыс человек скончались. В России выявлено 431 715 случаев заражения Covid-19.