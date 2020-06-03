Дмитрий Песков: российское здравоохранение готово ответить на вторую волну коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российская медицина готова справиться со второй волной распространения коронавирусной инфекции, если она наступит.

"Потенциальная возможность такой волны просчитывается специалистами. Кто-то с меньшей долей вероятности, кто-то с большей долей вероятности обсуждает эту возможность", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

"Инфраструктура здравоохранения поддерживается в состоянии, готовом ответить на любые вызовы", - заверил он. Дмитрий Песков подчеркнул, что эффективность созданной инфраструктуры для борьбы с COVID-19 и по недопущению перегрузки системы здравоохранения доказана неоднократно.

Также представитель Кремля отметил, что сейчас идет последовательный процесс выхода из режима ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. "Он ступенчатый, он не сиюминутный, но, тем не менее, все больше и больше ограничений снимается", - заключил Дмитрий Песков.

22 мая на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ Владимир Путин призвал Министерство здравоохранения быть готовым к возможной второй волне коронавируса, которая может пройти в октябре, ноябре, начале декабря.