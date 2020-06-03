В донском Азове заработала вторая очередь завода пластиковой тары

Нижнекамское ООО "Ай-Пласт" ввело в строй в донском Азове вторую очередь завода по производству пластиковой тары, - сообщило управление информационной политики правительства региона.

Это позволит выпускать полимерные мусорные баки объемом 1,1 тыс. литров обновленного дизайна, которые станут частью комплектной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках реализации федерального проекта "Чистая страна". С запуском нового термопластавтомата предприятие сможет полностью обеспечить потребность российских предприятий сферы обращения с отходами контейнерами объемом 1,1 тыс, 770 и 660 литров, - передает "Интерфакс-Юг".

"Увеличение объема производства мусорных контейнеров особенно актуально сегодня из-за максимально возросших требований к гигиене и чистоте", - сказал на церемонии открытия заместитель губернатора Ростовской области - министр промышленности и энергетики Игорь Сорокин, слова которого приводятся в сообщении.

Помимо мусорных контейнеров, новая линия позволит увеличить выпуск крупногабаритных контейнеров "Айбокс" для фруктов и овощей - удобных в использовании и на четверть более эффективных при доставке готовой продукции.

Напомним, первая очередь завода была введена в августе 2019 года.