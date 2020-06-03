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ОПЕК+ обсуждает два варианта сокращения добычи?

ОПЕК+ обсуждает два варианта сокращения добычи?

Страны, заключившие сделку ОПЕК+, рассматривают два варианта продления сокращения нефтедобычи. Об том со ссылкой на источник в одной из делегаций сообщает РИА Новости.

Первый вариант – "продлить сделку до сентября, но с обязательным пунктом о том, что в августе могут пересмотреть условия", отметил он. "Главный вариант, к которому склоняется большинство, – оставить условия сделки до конца года", – рассказал источник агентства, добавив, что пока "окончательного консенсуса по обоим вариантам нет".

Решение о дате новой встречи ОПЕК+ тоже еще не принято, заключил он.

Напомним, заседание ОПЕК+ намечено на 9-10 июня, но может пройти раньше – 4 июня.

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Вестник Кавказа

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