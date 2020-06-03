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Вандалы снова испортили памятник правоохранителям в Невинномысске

Фото пресс-службы администрации Невинномысска
Фото пресс-службы администрации Невинномысска

Невинномысская полиция ищет вандалов, которые испортили скульптурную группу, посвященную силовикам, - сообщили в пресс-службе администрации города.

"У фигуры одного из спецназовцев повредили обувь и дуло оружия", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

Полиция устанавливает обстоятельства правонарушения, чтобы принять процессуальное решение.

Это не первый случай вандализма в отношении памятника - 23 мая хулиганы сломали не только скульптуру, но и разбили монитор на площади перед железнодорожным вокзалом, а также автобусную остановку, но их выследили по видеокамерам и быстро задержали.

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