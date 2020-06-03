В Дагестан спецбортом из ОАЭ доставили средства защиты и тесты на коронавирус

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов сообщил, что 3 июня самолетом из Объединенных Арабских Эмиратов в республику доставили средства индивидуальной защиты и дезинфекции, а также тесты на коронавирус.

"Сегодня прибыл спецборт. На борту находится специальное медицинское снабжение, используемое для борьбы с коронавирусом. Это дар ОАЭ Дагестану для борьбы с коронавирусной инфекцией", - приводит ТАСС слова министра.

В республику доставлено, в частности, 50 тысяч масок, 25 тысяч тестов, 3,6 тысяч пачек дезинфицирующих салфеток, 300 тысяч перчаток, а также противочумные комбинезоны и дезинфицирующие средства.

Энрик Муслимов выразил благодарность от руководства и жителей республики властям и народу ОАЭ за помощь в борьбе с COVID-19.

По данным оперативного штаба, на 3 июня в Дагестане 5 341 подтвержденный положительный результат заражения коронавирусом (плюс 113 за сутки), 4 477 человек выздоровели, умерли 287 человек. В республике проведено 82 035 исследований, более 6,5 тысяч человек находятся на изоляции.