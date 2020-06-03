Мишустин восстановил оказание плановой медпомощи

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, восстанавливающее в полном объеме оказание плановой медицинской помощи. Премьер заявил об этом на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались", - пояснил он, говоря о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи.

"Пока не везде, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация", - цитирует Мишустина ТАСС.

Уточняется, что речь, в первую очередь, идет о ряде федеральных клиник в Москве.