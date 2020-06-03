Минстрой РФ обкатает "умные" технологии на Железноводске

Железноводск стал первым российским городом-курортом, в котором начали применять "умные" технологии городского управления: работы по его цифровизации завершились 31 мая, - сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

"На примере маленького города мы смогли "обкатать" массу сегментов, предложенных разработчиком для разных и непохожих городов. Так, например, при внедрении платформы "Умный город" в Железноводске в 17 школах и детских садах появились интеллектуальные приборы учета коммунальных услуг. Запущен туристический портал города, в котором можно создать личный кабинет туриста", - цитирует директора Регионального информационно-аналитического центра Ставропольского края Сергея Рудометкина ТАСС.

Стандарты "Умного города" внедряла госкорпорация "Росатом", трансформация проводилась сразу в городском управлении, туризме, логистике, ЖКХ. Теперь муниципальные службы курорта в режиме реального времени могут управлять городом и получать необходимую статистику, например - расхода минеральной воды в бюветах, а для мониторинга объектов городского хозяйства создан единый ситуационный центр.

Удобнее стало и жителям - с помощью мобильного приложения они могут посмотреть график уборки территорий, узнать расписание общественного транспорта, сообщить о проблемной ситуации и проконтролировать ее решение. В городе появились "умные" пешеходные переходы и остановки, мусорные баки оборудовали датчиками учета загрузки, а в самых посещаемых районах установили интерактивные информационные киоски с навигацией.