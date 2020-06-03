Коронавирус привел к синдрому Кавасаки в Армении?

Синдром Кавасаки диагностирован в Армении у четырехлетнего ребенка, ранее ему был поставлен диагноз "коронавирус нового типа". Об этом заявил министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

"К сожалению, у четырехлетнего ребенка, у которого было диагностировано коронавирусное заболевание, зафиксирован синдром Кавасаки", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ в настоящее время изучают данные о возможной связи COVID-19 с проявлением у маленьких детей воспалительного синдрома Кавасаки.

Торосян отметил, что Минздрав Армении заранее складировал предназначенные для лечения этой болезни иммуноглобулиновые препараты. "Надеемся, что малыш быстро поправится, его состояние врачи оценивают как средней тяжести", - цитирует главу ведомства РИА Новости.