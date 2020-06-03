В Невинномысске завершаются работы по благоустройству бульвара Мира (ФОТО)

В Невинномысске завершаются работы по благоустройству бульвара Мира. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор региона Владимир Владимиров.

Он подчеркнул, что на этот раз будет обновлен участок от улицы Гагарина до ЗАГСа.

"Это участок бульвара стал местом для памятных знаков воинам десантных и железнодорожных войск. Они дополнили созданный на аллее мемориальный комплекс, посвященный ставропольцам - защитникам Родины. Появился на бульваре и новый фонтан, получивший название "Тихая вода", - поведал глава края.

Владимиров также подчеркнул, что на бульваре полностью заменены плитка, освещение, лавочки и урны. "Новый зелёный наряд бульвара - это более 5 тыс высаженных растений. Когда ограничительные меры будут сняты и бульвар откроется, можно будет пройтись по нему и увидеть все новшества своими глазами", - подытожил губернатор Ставрополья.

Напомним, работы по благоустройству бульвара Мира идут в рамках краевой госпрограммы "Формирование современной городской среды". На эти цели из бюджетов трех уровней направлено более 55 млн рублей.