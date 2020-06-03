В Невинномысске завершаются работы по благоустройству бульвара Мира (ФОТО)
В Невинномысске завершаются работы по благоустройству бульвара Мира. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор региона Владимир Владимиров.
Он подчеркнул, что на этот раз будет обновлен участок от улицы Гагарина до ЗАГСа.
"Это участок бульвара стал местом для памятных знаков воинам десантных и железнодорожных войск. Они дополнили созданный на аллее мемориальный комплекс, посвященный ставропольцам - защитникам Родины. Появился на бульваре и новый фонтан, получивший название "Тихая вода", - поведал глава края.
Владимиров также подчеркнул, что на бульваре полностью заменены плитка, освещение, лавочки и урны. "Новый зелёный наряд бульвара - это более 5 тыс высаженных растений. Когда ограничительные меры будут сняты и бульвар откроется, можно будет пройтись по нему и увидеть все новшества своими глазами", - подытожил губернатор Ставрополья.
Напомним, работы по благоустройству бульвара Мира идут в рамках краевой госпрограммы "Формирование современной городской среды". На эти цели из бюджетов трех уровней направлено более 55 млн рублей.
Бульвар Мира в Невинномысске – популярное место отдыха горожан, продолжает меняться к лучшему. ⠀ Здесь завершаются очередные масштабные работы. На этот раз в той части, что ведет от улицы Гагарина к ЗАГСу. ⠀ Это участок бульвара стал местом для памятных знаков воинам десантных и железнодорожных войск. Они дополнили созданный на аллее мемориальный комплекс, посвященный ставропольцам – защитникам Родины. Появился на бульваре и новый фонтан, получивший название «Тихая вода». Также полностью заменены плитка, освещение, лавочки и урны. Новый зелёный наряд бульвара – это более 5 тысяч высаженных растений. ⠀ Когда ограничительные меры будут сняты и бульвар откроется, можно будет пройтись по нему и увидеть все новшества своими глазами. ⠀ #ставропольскийкрай #невинномысск #благоустройство #развитиерегиона #владимирвладимиров
Публикация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 3 Июн 2020 в 1:52 PDT
Вестник Кавказа
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