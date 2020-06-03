Жилье без мусоропровода обойдется покупателям дешевле

Если застройщики откажутся от мусоропровода, стоимость квадратного метра может снизиться на 700 рублей, рассказал заместитель управляющего директора по продуктовой стратегии и проектированию группы "Самолет" Дмитрий Хорошевцев.

"Отсутствие мусоропровода может сэкономить около 600-700 руб. с рыночной стоимости квадратного метра продаваемого жилья. Но надо отметить, что отказ от строительства и использования мусоропроводов – распространенная практика в последние годы. Если говорить о группе "Самолет", то всего около 30%-40% наших построенных и строящихся объектов оборудованы мусоропроводом. В выводимых на рынок новых объектах мусоропроводы уже не проектируются", - поделился эксперт, пишет Агентство "Москва".

Мусоропровод не позволяет заниматься раздельным сбором мусора, однако измельчители пищевых отходов, распространенные в США и Европе, не подойдут для российских реалий. В условиях высотных многоквартирных домов измельченные отходы отрицательно сказываются на работоспособности канализации.