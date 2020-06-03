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Жилье без мусоропровода обойдется покупателям дешевле

Жилье без мусоропровода обойдется покупателям дешевле

Если застройщики откажутся от мусоропровода, стоимость квадратного метра может снизиться на 700 рублей, рассказал заместитель управляющего директора по продуктовой стратегии и проектированию группы "Самолет" Дмитрий Хорошевцев.

"Отсутствие мусоропровода может сэкономить около 600-700 руб. с рыночной стоимости квадратного метра продаваемого жилья. Но надо отметить, что отказ от строительства и использования мусоропроводов – распространенная практика в последние годы. Если говорить о группе "Самолет", то всего около 30%-40% наших построенных и строящихся объектов оборудованы мусоропроводом. В выводимых на рынок новых объектах мусоропроводы уже не проектируются", - поделился эксперт, пишет Агентство "Москва".

Мусоропровод не позволяет заниматься раздельным сбором мусора, однако измельчители пищевых отходов, распространенные в США и Европе, не подойдут для российских реалий. В условиях высотных многоквартирных домов измельченные отходы отрицательно сказываются на работоспособности канализации.

 

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Вестник Кавказа

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