Махачкалу и Каспийск очистят от заградительных постов

МВД по Дагестану в связи с относительным улучшением эпидемиологической ситуации уберет все контрольно-заградительные посты между Махачкалой и Каспийском, а также внутри этих городов, - сообщил в своем аккаунте в Instagram мэр дагестанской столицы Салман Дадаев.

Решение об отмене заградительных постов внутри двух городов было принято на внеочередном заседании Совета безопасности Дагестана, в ходе которого глава региона Владимир Васильев отметил, что между Каспийском и Махачкалой не будет никаких проблем с пересечением административных границ, так как многие люди ездят на работу или домой в соседний город. При этом открыть административные территории пока возможности нет, - сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Давайте еще подождем. Мы еще не вышли на этот период, когда можно с уверенностью сказать, что мы прошли самый опасный момент. Поэтому оставляем посты на административных территориях наших муниципалитетов", – сказал Владимир Васильев, передает "АиФ Дагестан".

Тем не менее, ограничительные меры по периметру Махачкалы и Каспийска будут усилены, - предупредил Дадаев.