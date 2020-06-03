Из-за непогоды в Москве упали около 20 деревьев 

Из-за непогоды в Москве упали несколько деревьев, одно из них стало причиной сбоя в работе столичного метро.

"Около 20 деревьев и веток упали на территории Москвы из-за непогоды. Был поврежден автомобиль, и произошел сбой в работе метро", - сообщил источник в экстренных службах, передает ТАСС.

Также стало известно, что на Филевской линии московского метро между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" не было движения из-за упавшего на пути дерева.

Ранее в ГУ МЧС по г. Москвы предупредили о грозе и сильном ветре 3 июня в столице.