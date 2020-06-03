Правительство Казахстана отчитается перед депутатами 22 июня

Правительство Казахстана готовится к отчету перед депутатами мажилиса об исполнении бюджета за 2019 год, он будет заслушан 22 июня. Об этом в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента заявил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

"22 июня у нас планируется отчет правительства", - цитирует его Спутник - Казахстан.

Подобные отчеты кабмина перед депутатами проходят ежегодно. Члены правительства и счетного комитета докладывают об исполнении бюджета, затем отчет рассматривается в сенате, а вопрос о его принятии решается на совместном заседании палат.