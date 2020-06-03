Стоимость масок в метро Москвы снизилась до 20 рублей

В метрополитене Москвы стоимость масок в кассах и торговых павильонах снизилась до 20 рублей. С четверга такая же цена будет установлена и в вендинговых автоматах столичного метро, а также Московского центрального кольца (МЦК) и ж/д станциях.

Ранее в кассах на каждой станции подземки маску можно было приобрести за 30 рублей, перчатки за 20 рублей. Средства защиты также продаются в торговых павильонах и вендинговых автоматах.

"Цену на маски удалось снизить - производители и импортеры снизили закупочные цены, и Московский метрополитен в свою очередь это сделал немедленно <...> Ношение масок и перчаток в общественном транспорте является обязательным. Согласно предписанию Роспотребнадзора, это одна из главных мер защиты против вируса. Особенно это становится важно сейчас - так как ограничения постепенно снимаются и вместе с этим количество пассажиров в транспорте становится все больше", - приводит ТАСС слова пресс-службы московского метрополитена.

Пассажиров просят не снимать средства защиты на протяжении всей поездки. "Это залог нашей общей безопасности и приобретайте маски и перчатки, по возможности, до прихода в городской транспорт", - подчеркнули в ведомстве.

С 12 мая в общественном транспорте Москвы нужно обязательно носить маску и перчатки. За нарушение установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.

Наличие масок и перчаток проверяют в три этапа. Сначала пассажиров проверяют контролеры ГКУ "Организатор перевозок", после чего осуществляется проверка посредством видеонаблюдения. Также соблюдение правил обеспечивают сотрудники полиции, которые в постоянном режиме проводят рейды на станциях и в переходах.