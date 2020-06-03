Июньские восхождения на Эльбрус отменены, июльские под вопросом

Продление ограничения на прием туристов в Кабардино-Балкарии привело к тому, что туристическим компаниям приходится отменять туры на Эльбрус.

Высочайшая вершина Европы находится в КБР, однако добраться до нее в ближайшее время туристы не смогут. Июньские восхождения отменены, июльские находятся под вопросов, пишет РИА Новости.

Запрет на въезд туристов в КБР местная администрация продлила на неопределенный срок – "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки".

Уже отменены все туры до 15 июня. Остальным остается ждать и следить за эпидситуацией в регионе. По некоторым прогнозам, прием туристов в Приэльбрусье возобновится только в августе.