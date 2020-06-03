Врачей снабдили бракованными масками в Израиле

Израиль закупил полтора миллиона респираторов N95 для последующей передачи в медслужбы страны. Услуги по снабжению были предоставлены частным импортером.

Практика показала, что маски не отвечают требованиям безопасности. В настоящее время распределение респираторов среди медицинских бригад приостановлено.

По факту возбуждено уголовное дело. Следствие подозревает, что импортер намеренно ввел в заблуждение министерство обороны, передают "Новости Израиля".

Обвиняемые задержаны, в ходе обысков у них были обнаружены еще тысячи масок с нарушенной целостностью.