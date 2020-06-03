Протестующие сожгли в Лос-Анджелесе зал тренера Тони Фергюсона

Эдди Браво, тренер бывшего временного чемпиона UFC в легком весе Тони Фергюсона, заявил, что протестующие сожгли в Лос-Анджелесе один из залов, принадлежащих его бренду.

"После пяти часов охраны кто-то бросил "коктейль Молотова" в магазин одежды, который находился в этом же здании. Через пару минут все здание полыхало огнем. Чертовски страшная ситуация. Мы объявили сбор средств", - поведал он на своей странице в Instagram.

"Любую помощь примем с большой благодарностью", - отметил тренер.

Напомним, в США около недели назад начались протесты из-за гибели в Миннеаполисе 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Он был задержан по подозрению в использовании "поддельного платежного средства" для оплаты покупок в магазине 25 мая. Полицию вызвал продавец, решивший, что Флойд пытался расплатиться с ним поддельными деньгами. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали Флойда. Полицейские положили его лицом на асфальт, один из них встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении несколько минут. Флойд потерял сознание, его отвезли в реанимацию, где он в последствии скончался.