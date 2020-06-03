Скорую помощь Черкесска временно возглавил министр

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов временно назначил главным врачом скорой помощи региональной столицы министра труда и соцразвития КЧР, ранее возглавлявшего эту медорганизацию.

"Сегодня встретился с коллективом станции скорой помощи Черкесска. ...Сообщил коллективу о принятом решении временно назначить на должность главного врача станции скорой помощи министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии Анзора Охтова", - написал Темрезов в своем аккаунте в Instagram, передает "Интерфакс-Юг".

Комментируя ряд претензий по организации работы в период распространения коронавирусной инфекции, заявленных ранее сотрудниками скорой помощи, глава региона отметил, что считает обоснованными требования коллектива относительно условий их труда, заработной платы, обеспеченности средствами защиты.

"Те нормативы, которые предъявляются к работе скорой помощи, прежде всего скорость оказания помощи, должны соблюдаться. А сегодня мы видим с этим проблемы. Были допущены ошибки, в том числе и прежним руководством скорой помощи, есть и недоработки регионального министерства здравоохранения", - написал Темрезов.

Глава региона поручил новому руководителю совместно с министром здравоохранения держать на жестком контроле вопрос обеспеченности коллектива всем необходимым.

Также принято решение усилить скорую помощь Черкесска машинами и дополнительными бригадами, сформированными из медработников стационаров.