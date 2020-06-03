В России появятся автомобили с новыми кодами регионов на номерах

Вскоре ГИБДД сможет присваивать автомобилям регистрационные номера с новыми трехзначными кодами регионов, которые могут начинаться на любую цифру, кроме ноля.

МВД РФ внесло изменения в ведомственный приказ №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов государственных регистрационных номеров. Уже в середине июня, когда документ вступит в силу, в России могут начать выдавать номера для транспортных средств с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До этого все коды на автономерах в России начинались либо с 1, либо с 7, сообщает «Коммерсантъ».

Приказ направлен на расширение емкости доступных серий номерных знаков. Он был разработан ГИБДД еще в феврале.

Неизвестно, когда на дорогах появятся автомобили с новыми номерами - у существующих кодов регионов еще есть запас на несколько лет.