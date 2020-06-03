Коронавирус погубил двух жителей Кабардино-Балкарии

Два случая летального исхода после заражения коронавирусом нового типа были зафиксированы в Кабардино-Балкарии за сутки. Общее число смертей от заболевания выросло до 25.

"За сутки скончались два пациента: мужчина 1938 года рождения, житель селения Малка, и житель Нальчика 1952 года рождения", - говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Кроме того, сообщается, что за сутки в регионе выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 3052. Выздоровели за сутки 90 человек, всего выздоровевших – 1362.