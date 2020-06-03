К Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога ВДНХ представит онлайн-программу

Всемирный день окружающей среды и День эколога ВДНХ вместе с жителями Москвы отметит в формате онлайн-программы.

"В этом году ВДНХ впервые отмечает Всемирный день защиты окружающей среды и День эколога в онлайн-формате. 5 июня участники праздничной программы познакомятся с обитателями "Городской фермы", научатся расписывать разные предметы для дома, создадут поделки и сувениры из природных материалов, а также проведут экологическую экспертизу", - приводит ТАСС слова пресс-службы ВДНХ.

Также в программе ВДНХ значатся мастер-класс по изготовлению панно из природных материалов, экскурсия по "Городской ферме" в прямом эфире, видеозанятие по составлению композиций из шерсти и пряжи, преображению вещей с помощью красок и природных материалов, экоквест и многое другое.

Всемирный день окружающей среды был провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 году. Датой проведения выбрано 5 июня - день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам окружающей человека среды в 1972 году. В 2007 году президент России учредил День эколога. Это профессиональный праздник российских защитников природы, специалистов по охране окружающей среды, общественных деятелей и экологов-активистов.