Стало известно, когда в Грузии вновь заработают обменники
В Грузии пункты обмена валют, временно закрытые 31 марта из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 8 июня. Об этом сообщили в Национальном банке республики.
"Совместными действиями мы скоро сможем победить вирус и вернуться к привычному режиму работы", - цитирует сообщение Спутник – Грузия.
В Нацбанке призывали владельцев обменников строго соблюдать рекомендации и советы профессионалов.
Сейчас обменять валюту можно только в банках и микрофинансовых организациях.
Вестник Кавказа
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