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Стало известно, когда в Грузии вновь заработают обменники

Стало известно, когда в Грузии вновь заработают обменники

В Грузии пункты обмена валют, временно закрытые 31 марта из-за пандемии коронавируса, возобновят работу с 8 июня. Об этом сообщили в Национальном банке республики.

"Совместными действиями мы скоро сможем победить вирус и вернуться к привычному режиму работы", - цитирует сообщение Спутник – Грузия.

В Нацбанке призывали владельцев обменников строго соблюдать рекомендации и советы профессионалов.

Сейчас обменять валюту можно только в банках и микрофинансовых организациях.

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Вестник Кавказа

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