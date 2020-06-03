Госуправление делами Украины: Саакашвили руководит советом реформ на общественных началах

Финансирование для работы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, которым руководит экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, в украинском бюджете не предусмотрено. Об этом сообщило Государственное управление делами, отвечая на запрос издания "Украинские новости".

Согласно положению о Национальном совете реформ, утвержденному указом президента Украины "председатель и другие члены совета принимают участие в его работе на общественных началах", а организационно-техническое обеспечение его деятельности "финансируется офисом президента, Государственным управлением делами (в рамках компетенции)", отмечается в сообщении.

Управлением делами расходы на обеспечение деятельности совета "не планировались и не производились", также говорится в ответе на запрос издания.