На стройке в Алматы взорвался газовый баллон

Сегодня днем во время проведения работ на строящемся объекте в Медеуском районе Алматы произошел крупный пожар. По предварительным данным, возгорание началось после взрыва газового баллона, - рассказали очевидцы происшествия.

Возгорание произошло в 13 часов 55 минут (10:55 мск). В дежурную часть противопожарной службы о происшествии сообщили очевидцы, рассказавшие, что возгоранию предшествовал громкий хлопок.

"Благодаря проведенной работе, в 14 часов 14 минут возгорание было локализовано и в 14 часов 23 минуты ликвидировано полностью. Площадь пожара устанавливается. Всего в тушении были задействованы 17 человек личного состава аварийной службы и четыре единицы техники", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Алматы, передает Sputnik Казахстан.

На месте ЧП продолжают работу специалисты передвижного штаба службы пожаротушения Алматы, которые устанавливают причину возгорания.