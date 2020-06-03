Минтруда сообщило о росте числа безработных в России

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил на заcедании общественного совета при министерстве, что безработными в стране признаны 2,2 млн россиян.

"У нас на сегодняшний день уже 2,2 млн человек признаны безработными и стоят на учете", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее Котяков сообщил, ссылаясь на расчеты Росстата, что 1 мая численность безработных в РФ по методике Международной организации труда составила 4,3 млн безработных, или 5,8% от трудоспособного населения.