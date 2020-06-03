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ВОЗ: в Европе пока нет стран, получивших иммунитет к COVID-19

ВОЗ: в Европе пока нет стран, получивших иммунитет к COVID-19

Старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ в рамках онлайн-брифинга Катрин Смолвуд сообщила, что в настоящее время ни одна страна Европы не выработала иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
"Большинство стран европейского региона до сих пор констатируют новые случаи коронавируса… можем сказать, что нет ни одной страны, которую можно было объявить обладающей иммунитетом здесь", - приводит ТАСС слова специалиста.
Также Катрин Смолвуд подчеркнула, что в Италии передача вируса находится под контролем.

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Вестник Кавказа

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