ВОЗ: в Европе пока нет стран, получивших иммунитет к COVID-19

Старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ в рамках онлайн-брифинга Катрин Смолвуд сообщила, что в настоящее время ни одна страна Европы не выработала иммунитет к новой коронавирусной инфекции.

"Большинство стран европейского региона до сих пор констатируют новые случаи коронавируса… можем сказать, что нет ни одной страны, которую можно было объявить обладающей иммунитетом здесь", - приводит ТАСС слова специалиста.

Также Катрин Смолвуд подчеркнула, что в Италии передача вируса находится под контролем.