Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть в Лиссабоне

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения оставшихся матчей нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы в одном городе.

На сегодняшний день наиболее вероятен вариант, при котором оба еврокубка будут доиграны в формате "Финала восьми", а встречи пройдут в Лиссабоне, пишет Чемпионат.com со ссылкой на Mundo Deportivo.

Также в УЕФА рассматривают возможность проведения матчей в Мюнхене и Мадриде.

Окончательное решение будет объявлено 17 июня.