Финляндии ждет работников из России для сбора урожая

В конце мая Финляндия вдвое увеличила квоту на сезонных сельскохозяйственных работников не из стран ЕС, до 9 тыс. Ожидается, что в этом сезоне на сбор урожая приедут рабочие из России.

Представитель финского министерства сельского и лесного хозяйства Сату Хаапаниеми напомнила, что въехать для сезонных работ в Финляндию можно при наличии необходимого разрешения на въезд в страну и на работу.

"Большинство разрешений для сезонных работников обрабатываются иммиграционной службой Финляндии. Окончательное решение о въезде в страну принимает пограничная служба. Люди, прибывающие в Финляндию, по-прежнему должны оставаться на карантине в течение 14 дней", - добавила она, пишет РИА Новости.

Сейчас на территории Финляндии трудится около 20 сезонных рабочих из России.

В среднем сезонный работник на сборе клубники получает 8,5 евро в час (до вычета налогов). Местное население, несмотря на спад экономики, не привлекает такой уровень оплаты труда. Обычно в стране сбором урожая занимают русские, украинцы и тайцы.