Азербайджан готов к перезагрузке туристической отрасли

Азербайджан готов к перезапуску туристической отрасли, выразил уверенность заведующий сектором медиа и связей с общественностью Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

В этой связи он обратил внимание на то, что туристическая индустрия в период распространения коронавирусной инфекции нового типа "обнулилась" во всем мире, поэтому все находятся в равном положении". Далее Гулузаде отметил, что восстановление туризма в Азербайджане будет состоять из нескольких этапов. В настоящее время туротрасль страны находится на первом этапе. И сейчас самое важное – сохранить стабильность в индустрии.

Немаловажным фактором здесь стала финансовая господдержка сферам, пострадавшим от пандемии. Помимо этого, на данный момент проводятся мероприятия высокого уровня – тренинги для поддержки субъектов бизнеса, создаются онлайн-платформы, реализуются инфраструктурные проекты, запускаются новые кампании, передает Trend. "Комплекс реализующихся мер позволяет утверждать, что туризм Азербайджана готов к перезапуску туристической отрасли", - указал заведующий сектором медиа и связей с общественностью Государственного агентства по туризму.

Касаясь вопроса открытия нового сезона в Азербайджане, Гулузаде поставил акцент на том, что после открытия административных границ между крупными городами и регионами республики начнется второй этап, связанный с восстановлением и развитием внутреннего туризма. "Данный этап туристической отрасли будет осуществляться на базе единой платформы Macəra yaxındadır, в рамках которой турагентства и отели, добровольно объединившись, создадут для наших граждан благоприятные условия для того, чтобы каждый смог путешествовать и отдыхать в соответствии со своим бюджетом", - сказал он, отметив, что реализация третьего и четвертого этапов предполагает открытие границ для туристов и полное восстановление индустрии.

В этой связи он подчеркнул, что в период постпандемии для повышения конкурентоспособности туризма Азербайджана, улучшения имиджа страны в туристической отрасли и обеспечения эффективного соблюдения правил санитарии и гигиены Государственным агентством по туризму и Бюро по туризму Азербайджана разработана новая инициативная программа санитарно-гигиенических требований SAHMAN.

Гулузаде пояснил, что тем субъектам туристической отрасли, которые присоединились и выполнили все условия программы SAHMAN, пройдя мониторинг со стороны местных и иностранных специалистов, будет дано разрешение на использование логотипа SAHMAN, что "позволит туристам быть полностью уверенными в том, что на данных объектах их здоровье в полной безопасности".