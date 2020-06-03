Власти Ставрополья отменили режим ЧС

Власти Ставрополья отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в регионе 1 мая в связи с гибелью посевов из-за засухи и ночных заморозков.

"В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения на территории Ставропольского края режима чрезвычайной ситуации,.. постановляю отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Ставропольской краевой территориальной подсистемы", - говорится в постановлении губернатора края Владимира Владимирова, опубликованном на региональном интернет-портале правовой информации, передает "Это Кавказ".

Напомним, осенью 2019 года и зимой-весной 2020 года на территории края выпало малое количество осадков, из-за чего власти региона спрогнозировали возможное снижение урожая на 20% - 30%. В апреле текущего 2020 года в Ставропольском крае на протяжении нескольких недель в ночные и утренние часы местами отмечались заморозки, которые также отразились на состоянии посевов.