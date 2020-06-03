В ВОЗ предупредили о возможности "разрушительной" второй волны Covid-19

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предупредил, что повторный всплеск коронавируса Covid-19 может стать разрушительным.

"Вторая волна не является неизбежной, однако все больше число стран снимает ограничения, есть явная угроза повторного всплеска инфекции Covid, если не купировать эти всплески, то вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - поведал он.

Клюге также подчеркнул, нынешняя ситуация не лучше, чем в начале года, поскольку ни вакцины, ни лечения от Covid-19 до сих пор нет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 6,3 млн, из них более 380 тыс человек скончались. В России выявлено 432 277 случаев заражения Covid-19.