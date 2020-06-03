Главный эпидемиолог Грузии призвал готовиться ко второй волне COVID-19

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил о том, что опасность возвращения пандемии есть, однако важно во всем соблюдать баланс.

По словам медика, с одной стороны, нужно дать возможность развиваться экономике, а с другой - нести ответственность за здравоохранение.

В этой связи он отметил, что смягчение ограничений во всех странах принесло небольшой всплеск в увеличении случаев. "Я скажу прямо, опасность возвращения пандемии, конечно, есть <…> Там, где начали политику смягчения, небольшие скачки были везде, но без этого нельзя. Нельзя же держать столько времени общество взаперти?! Поэтому сегодня важно поймать баланс", - цитирует Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

Возвращаясь к проблеме "второй волны коронавируса", Гамкрелидзе обратил внимание на то, что в том случае, если это все же произойдет, вторая волна, должна быть сравнительно мягче, чем была в зимне-весеннем периоде.