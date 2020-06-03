Косачев прокомментировал идею Трампа пригласить РФ на саммит G7+

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что у инициативы президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7 Россию, Австралию, Индию и Южную Корею намного больше минусов, чем плюсов. При этом Россия всегда настроена на диалог, поэтому не следует сразу отвергать возможность участия в этой встрече, отметил он.

"Москве не пристало сразу хлопать дверьми", - приводит слова сенатора газета "Известия".

Россия, "как известно, приветствует общение в виде диалога", напомнил он. Однако пока "у этой ситуации 90% минусов при каких-то 10% неочевидных плюсов", полагает Косачев.

По его мнению, суть предложения Трампа не в возвращении к формату G8 с участием России, а в том, чтобы "пригласить дополнительных участников на второстепенных, наблюдательных ролях".

Как отметил сенатор, ""семерка" будет принимать решения, а все остальные будут этот процесс как-то сертифицировать". Косачеву эта перспектива "представляется крайне сомнительной". России она "вряд ли нужна безотносительно того, кто еще приглашен в формате G7+", заключил глава комитета Совета Федерации по международным делам.