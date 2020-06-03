Дожди в Москве установят новый рекорд

За сутки в столице может выпасть более половины месячной нормы осадков. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности.

"За 3 и 4 июня в столичном регионе может выпасть до 50 мм, две трети месячной нормы осадков. Днем 3 июня столичный регион окажется в зоне умеренных дождей с юго-востока Черноземья, а ночью 4 июня в ложбине с Каспия сформируется частный циклон - причина ливней в Москве и области. Самые интенсивные осадки ожидаются в ночь на 4 июня, до 30 мм. В Москве за сутки 4 июня сумма осадков приблизится к рекорду", - сообщает портал "Метеоновости".

В настоящее время "дождливый" рекорд записан за 1947 годом, тогда за 4 июня выпало 43,8 мм осадков. В этом столетии самый сильный дождь 4 июня случился в 2008 году - 11 мм.

Синоптики уверены, что рекорд по дождям в XX! веке будет побит.