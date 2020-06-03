Кубань: жарко, ветрено и дождливо

В Краснодарском крае с 3 по 5 июня прогнозируются осадки при температуре воздуха до 27 градусов тепла, - сообщили в кубанском гидрометцентре.

Так, в Краснодаре сегодня ожидается 21-23 градуса тепла, вероятен кратковременный дождь и гроза. Скорость ветра составит 5-10 м/с, при грозе порывы до 14 м/с, - передает портал Юга.ру.

В Краснодарском крае сегодня будет 20-25 градусов тепла, на Черноморском побережье - 17-22. Местами пройдут кратковременные дожди и гроза, в отдельных районах будет ливень и град.

Предстоящей ночью в краевой столице будет 13-14 градусов, днем - 18-20. Пройдет небольшой дождь, скорость ветра составит 1-2 м/с. По региону ночью температура воздуха опустится до 9-14, днем поднимется до 20-25 градусов. Возможен кратковременный дождь, утром и вечером местами грозы, в отдельных районах сильные осадки. Ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, порывами до 13 м/с.

В ночь с четверга на пятницу в Краснодаре ожидается 12-14 градусов, днем столбики термометров покажут 23-25 тепла. Будет ясно, в середине дня - небольшая облачность. Ветер 2-4 м/с.

В пятницу на Кубани ночью прогнозируют 9-14, а днем - 20-27 градусов тепла. Возможен небольшой дождь, однако ближе к концу дня существенных осадков не будет. Ветер 9-14 м/с.