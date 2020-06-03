Во Владикавказе прокуратура начала проверку после падения дерева на мальчика

Прокуратура во Владикавказе приступила к проверке по факту падения дерева на ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре по Северной Осетии.

ЧП произошло накануне в одном из городских скверов. Как отмечается, на девятилетнего мальчика упало дерево, после чего его увезли в детскую больницу.

В настоящее время ребенок находится в коме, за его жизнь борются врачи. У него диагностирован перелом основания черепа, отек головного мозга и разрыв легкого.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить ответственных за парк и состояние деревьев в нем, передает "Регион Online".