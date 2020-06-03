В России за сутки от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщил, что за сутки в России выявили 8 536 новых случаев заражения.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 536 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 287 (38,5%) без клинических проявлений. В Москве - 1 тыс. 842, в Московской области - 736", - информирует оперштаб.

В Санкт-Петербурге 380 новых случаев за сутки, в Дагестане - 113, в Краснодарском крае - 81, в Ставропольском крае - 80, в Кабардино-Балкарии - 74, в Карачаево-Черкесии - 72, в Северной Осетии - 49, в Ингушетии - 33, в Чечне - 14, в Адыгее -14, в Крыму - 5.

Суточный прирост составил 2%, всего в России инфицированы 432 277 человек в 85 регионах. Выздоровели почти 196 тыс, за последние сутки - 8 972 человека, из них в Москве - 3 385.

Умерли за сутки 178 пациентов с коронавирусом, за весь период - 5 215 человек.