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В Петербурге горела инфекционная больница имени Боткина, есть жертва

В Петербурге горела инфекционная больница имени Боткина, есть жертва

Сегодня ранним утром в инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге вспыхнул пожар, погиб один человек, - сообщили в городском главке МЧС.

"В 05:50 мск на втором этаже четырехэтажного корпуса, в боксе номер 11 (инфекционный гепатит) произошло возгорание постельных принадлежностей и обстановки на площади 5 кв м. В результате пациент 1981 горда рождения получил смертельное отравление СО (продуктами горения)", - рассказал представитель ведомства, передает ТАСС.

Причиной пожара стало курение в постели - возникло тление постельных принадлежностей, в результате куривший пациент получил отравление продуктами горения и погиб, - поведал источник.

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Вестник Кавказа

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