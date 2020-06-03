Польша решила оштрафовать "Газпром" за отказ сотрудничать по делу о "Северном потоке-2"

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей объявило, что начинает расследование против "Газпрома" и угрожает ему штрафом за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".

""Газпрому" грозит штраф в размере до 50 млн евро за отказ от предоставления информации", - цитирует сообщение регулятора ТАСС.

Управление в 2018 году инициировало расследование в отношении "Газпрома" и пяти его партнеров по "Северному потоку-2": OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie. По его итогам были предъявлены обвинения в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования проекта. По мнению польского регулятора, российский газовый концерн без предварительного согласия управления заключил финансовую сделку с этими компаниями, которая может привести к ограничению конкуренции.

В начале нынешнего года глава польского управления обратился к "Газпрому" с просьбой передать документы по этому делу, в частности, контракты, заключенные с фирмами, финансирующими строительство "Северного потока-2", на передачу, продажу, хранение газа.

""Газпром" несколько раз отказывался предоставлять документы, имеющие отношение к нашему расследованию", - заявил глава польского управления Томаш Хрустный. Поэтому было возбуждено "дело о наложении штрафа за отказ в предоставлении информации во время разбирательства", отметил он.

"У нас уже есть соответствующая доказательная база, и мы приближаемся к концу расследования", - заключил Хрустный.