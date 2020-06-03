Кадыров предлагал $1 млн Деметриусу Джонсону за бой в ACA

Бывший боец UFC Магомед Бибулатов поведал о том, как глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал Деметриусу Джонсону $1 млн за бой с ним на турнире АСА 100.

"На АСА 100, на историческом турнире, Рамзан Кадыров предложил $ 1 млн Деметриусу Джонсону. Те согласились. Бой должен был быть здесь, в АСА, но, по-моему, президент One FC сказал, что если он в финал их Гран-при выйдет, они не согласятся, чтобы он здесь подрался. Если он проиграет, тогда они согласны", - сообщил он в интервью "Вестнику ММА".

Джонсон вышел в финал, поэтому они отказались, добавил Бибулатов.