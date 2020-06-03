Пятигорск открыт для свободного въезда и выезда

Начиная с сегодняшнего дня, 3 июня, в Пятигорске с снимаются ограничения на въезд и выезд из города. Ранее данная мера была введена в связи с распространением коронавируса нового типа.

"Постановлением губернатора Ставропольского края с 3 июня 2020 года снимается ограничение на выезд и въезд в Пятигорск. Упразднены контрольно-пропускные пункты, работавшие с середины апреля на въездах в город", - говорится в сообщении мэрии города. Уточняется, что местные здравницы готовятся к возобновлению деятельности.

Напомним, что в середине апреля в Пятигорске был введен карантин, на границах города были установлены контрольно-пропускные посты, было ограничено движение и внутри муниципалитета.