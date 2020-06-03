COVID-19 заразились 515 человек в Армении

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 515. Общее число заболевших – 10524, 12 человек скончались. Об этом информирует сайт Минздрава.

"В Армении подтверждены 10524 случая коронавируса. Излечились 3454 пациента. Скончались 170 человек", - сообщает ведомство.

Накануне власти республики сообщали о 10009 подтвержденных случаях и 158 летальных исходах. В настоящее время в стране действует режим чрезвычайного положения.