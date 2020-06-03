Онищенко: тотальная вакцинация от COVID-19 не нужна

Тотальная вакцинация от коронавируса COVID-19 проводиться не будет, прививку стоит делать людям из группы риска. Так считает академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

"Если вакцинация и будет, то она будет, прежде всего, у группы риска по медицинским показаниям", - заявил он в интервью телеканалу "Звезда".

Затем ее следует проводить "по профессиональному признаку", указал Онищенко. При этом "научной необходимости в тотальной вакцинации" он не видит. "Как специалист в этой области практики говорю, что ее не будет", - отметил бывший главный санитарный врач России. Однако "это моя точка зрения", заключил Онищенко.