Петербург в 2020 году не готов принимать туристов

Глава петербургского Роспотребнадзора Наталья Башкетова заявила, что туристический сезон в Санкт-Петербурге отменен эпидемией.

"Город пока категорически не готов к снятию ограничений...В этом году, думаю, туристического сезона в Петербурге не будет", - сообщила она, пишет "Фонтанка.ру".

Башкетова добавила, что 14 июня будет объявлен следующий пакет снятия ограничений, в нем не будет речи о возобновлении работы ресторанов, торговых центров, закрытыми останутся и парки.

Пример Москвы для северной столицы не показателен, отметила представитель Роспотребнадзора, так как Москва уже вышла на плато.