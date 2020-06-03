Шквалистый ветер сорвал крыши с 30 зданий в Карагандинской области

Двадцать жилых домов и десять административных зданий в Актогайском районе Карагандинской области остались без кровли из-за шквального порывистого ветра, обрушившегося на район накануне.

Пострадали здания автостанции, дома культуры, районной больницы, школы и ряд других зданий. Сильными порывами крыши сорвало также с одноэтажных магазинов, ресторана, вулканизации и 20 частных жилых домов.

"Днем второго июня произошел кратковременный порыв ветра в поселке Актогай, вследствие чего административные и жилые дома остались без кровли. К счастью, жертв и пострадавших нет", - отмечается в сообщении пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, передает Sputnik Казахстан.

На месте ЧП работает специальная комиссия, созданная в областном акимате. Специалистам, входящим в нее, предстоит осмотреть повреждения, нанесенные стихией, и оценить ущерб.